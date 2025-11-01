БорсаDEX+
Цената в реално време на Arcane Owls днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за OWLS към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на OWLS в MEXC сега.

Повече за OWLS

OWLSценова информация

Какво представлява OWLS

Официален уебсайт на OWLS

Токеномика на OWLS

OWLS ценова прогноза

Arcane Owls Лого

Arcane Owls цена (OWLS)

Не се намира в списъка

1 OWLS към USD - цена в реално време:

--
----
0.00%1D
USD
Arcane Owls (OWLS) Ценова графика на живо
Информация за цената за Arcane Owls (OWLS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Цената в реално време за Arcane Owls (OWLS) е--. През последните 24 часа OWLS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на OWLS е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, OWLS има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и 0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Arcane Owls (OWLS)

$ 15.73K
$ 15.73K$ 15.73K

--
----

$ 15.73K
$ 15.73K$ 15.73K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Arcane Owls е $ 15.73K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на OWLS е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 15.73K.

История на цените за Arcane Owls (OWLS) USD

През днешния ден промяната в цената на Arcane Owls към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Arcane Owls към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на Arcane Owls към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Arcane Owls към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0--
30 дни$ 0-0.04%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е Arcane Owls (OWLS)

Arcane Owls are not just NFTs — they are fragments of an ancient prophecy. 5060 mythical creatures return on Base, each carrying secrets of light and shadow. At the heart of their power lies $OWLS — the energy of the flock, binding Keepers together and fueling the future of our community.

The Legend of the Owls

Chapter I: The Prologue

Before gods, before men, there was only chaos. And from chaos came the Owls — ancient witnesses of creation, guardians of both Light and Darkness. Their eyes reflected stars that did not yet exist. Their feathers carried whispers of futures yet to come. They did not build kingdoms, nor kneel to gods. They were above them all — the Watchers. The Keepers of Prophecy.

Chapter II: The Age of Silence

For thousands of years, the Owls wandered between worlds. They entered human dreams, marking their souls with signs of fate. Some called them omens of death. Others believed they were bringers of wisdom. But the truth was greater: Each Owl carried a fragment of the Great Prophecy, written not in ink, but in shadow and starlight.

Chapter III: The Falling Star

On the night when the tenth moon bled, the skies were torn apart. From the rift between worlds, the Arcane Owls returned — 5060 mythical beings, each holding a piece of destiny. Their glow pierced the dark. Their presence bent reality. But they did not come for all. They came to choose.

Chapter IV: The Chosen Keepers

Those who hold an Owl are not mere collectors. They are Keepers — bound to the eternal covenant. Each Owl does not obey. It chooses its bearer. Some are drawn to seekers of truth. Others — to hunters of power. But every Keeper becomes part of the Prophecy.

Chapter V: The Prophecy of Night Wings

Legends speak of a time when all 5060 Owls find their Keepers. When that happens, the Prophecy will awaken. From feathers, a map will form. From eyes, the skies will burn. And with the light shall rise an ancient Darkness, older than men, older than gods. Only the united Flock will stand against it.

Chapter VI: The Age of $OWLS

From the return of the Owls came a new power — $OWLS, the crystallized energy of their wings and cries. $OWLS are not mere tokens. They are fragments of myth, shards of magic fallen from the eyes of the Owls themselves. They bind Keepers together, reward the loyal, and unlock rituals, artifacts, and hidden worlds yet unseen.

Epilogue: The Awakening

Arcane Owls are not just an NFT collection. They are a living legend, reborn on the blockchain. 5060 Owls. 5060 fragments of prophecy. Each choosing its Keeper. The question is not if the Prophecy will be fulfilled. The question is when.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Arcane Owls (OWLS) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Arcane Owls (USD)

Колко ще струва Arcane Owls (OWLS) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Arcane Owls (OWLS) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Arcane Owls.

Проверете прогнозата за цената за Arcane Owls сега!

OWLS към местни валути

Токеномика на Arcane Owls (OWLS)

Разбирането на токеномиката на Arcane Owls (OWLS) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените OWLS сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Arcane Owls (OWLS)

Колко струва Arcane Owls (OWLS) днес?
Цената в реално време на OWLS в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на OWLS към USD?
Текущата цена на OWLS към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Arcane Owls?
Пазарната капитализация за OWLS е $ 15.73K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на OWLS?
Циркулиращото предлагане на OWLS е 1.00B USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на OWLS?
OWLS постигна ATH цена от 0 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на OWLS?
OWLS достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на OWLS?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за OWLS е -- USD.
Ще се повиши ли OWLS тази година?
OWLS може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за OWLS за по-задълбочен анализ.
