Информация за цената за Arcana Network (XAR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 1.52$ 1.52 $ 1.52 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) +1.11% Промяна на цената (7д) +1.11%

Цената в реално време за Arcana Network (XAR) е--. През последните 24 часа XAR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на XAR е $ 1.52, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, XAR има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и +1.11% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Arcana Network (XAR)

Пазарна капитализация $ 482.89K$ 482.89K $ 482.89K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 722.86K$ 722.86K $ 722.86K Циркулиращо предлагане 668.03M 668.03M 668.03M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Arcana Network е $ 482.89K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на XAR е 668.03M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 722.86K.