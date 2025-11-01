Arcana Network цена (XAR)
--
--
+1.11%
+1.11%
Цената в реално време за Arcana Network (XAR) е--. През последните 24 часа XAR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на XAR е $ 1.52, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.
Що се отнася до краткосрочното представяне, XAR има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и +1.11% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.
Текущата пазарна капитализация на Arcana Network е $ 482.89K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на XAR е 668.03M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 722.86K.
През днешния ден промяната в цената на Arcana Network към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Arcana Network към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на Arcana Network към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Arcana Network към USD беше $ 0.
|Период
|Промяна (USD)
|Промяна (%)
|Днес
|$ 0
|--
|30 дни
|$ 0
|-22.29%
|60 дни
|$ 0
|-76.55%
|90 дни
|$ 0
|--
Arcana is a leading Chain Abstraction Protocol that lets users instantly spend assets across multiple chains from a single unified balance—no bridging needed. It is compatible with all self-custody wallets and supports seamless transactions across EVM and non-EVM chains. A seamless, bridgeless, and near-instant experience.
Web3 ecosystem has exploded with 100s of L1s, L2s, rollups, sidechains, and appchains, adding immense friction for users trying new chains, while chains struggle to attract and retain users and maintain TVL. Arcana solves this by providing unified balances, auto-funding gas fees with stablecoins, and near-instant multi-chain transactions.
Key differentiators of $XAR’s Chain Abstraction Protocol:
The Chain Abstraction protocol is live on Testnet, with a Mainnet release planned for Q1 2025. Users can experience Chain Abstraction through Arcana Wallet, a Chrome extension launched in Oct 2024, or via the SDK integrated by app developers.
Arcana’s Other Products Include:
Across previously launched products, Arcana has experienced tremendous growth. Arcana Auth has generated over 4 Million wallets with 5,000+ apps deployed, since its launch in February 2023.
Since its inception in 2021, Arcana has raised 4.5Mn+ USD from leading investors and founders in the ecosystem such as Balaji Srinivasan, Founders of Polygon, Polygon Ventures, Woodstock, Republic Crypto, Digital Currency Group, Fenbushi, and 40+ investors. Arcana’s native token, $XAR, had its Reg D public token sale on the Republic platform on November 29, 2023, and is listed on Bybit, Gate, and MEXC.
MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!
Колко ще струва Arcana Network (XAR) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Arcana Network (XAR) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Arcana Network.
Проверете прогнозата за цената за Arcana Network сега!
Разбирането на токеномиката на Arcana Network (XAR) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените XAR сега!
|Време (UTC+8)
|Тип
|Информация
|10-31 05:09:00
|Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
|10-31 01:38:24
|Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
|10-30 11:46:23
|Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
|10-30 07:20:09
|Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
|10-28 21:35:49
|Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
|10-28 14:23:33
|Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%
Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.
Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара
Криптовалутите с най-висок обем на търговия
Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия