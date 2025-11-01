БорсаDEX+
Цената в реално време на Arcana Network днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за XAR към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на XAR в MEXC сега.

Повече за XAR

XARценова информация

Какво представлява XAR

Официален уебсайт на XAR

Токеномика на XAR

XAR ценова прогноза

Arcana Network Лого

Arcana Network цена (XAR)

Не се намира в списъка

1 XAR към USD - цена в реално време:

$0.00072286
$0.00072286$0.00072286
0.00%1D
USD
Arcana Network (XAR) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:20:34 (UTC+8)

Информация за цената за Arcana Network (XAR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.52
$ 1.52$ 1.52

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+1.11%

+1.11%

Цената в реално време за Arcana Network (XAR) е--. През последните 24 часа XAR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на XAR е $ 1.52, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, XAR има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и +1.11% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Arcana Network (XAR)

$ 482.89K
$ 482.89K$ 482.89K

--
----

$ 722.86K
$ 722.86K$ 722.86K

668.03M
668.03M 668.03M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Arcana Network е $ 482.89K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на XAR е 668.03M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 722.86K.

История на цените за Arcana Network (XAR) USD

През днешния ден промяната в цената на Arcana Network към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Arcana Network към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на Arcana Network към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Arcana Network към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0--
30 дни$ 0-22.29%
60 дни$ 0-76.55%
90 дни$ 0--

Какво е Arcana Network (XAR)

Arcana is a leading Chain Abstraction Protocol that lets users instantly spend assets across multiple chains from a single unified balance—no bridging needed. It is compatible with all self-custody wallets and supports seamless transactions across EVM and non-EVM chains. A seamless, bridgeless, and near-instant experience.

Web3 ecosystem has exploded with 100s of L1s, L2s, rollups, sidechains, and appchains, adding immense friction for users trying new chains, while chains struggle to attract and retain users and maintain TVL. Arcana solves this by providing unified balances, auto-funding gas fees with stablecoins, and near-instant multi-chain transactions.

Key differentiators of $XAR’s Chain Abstraction Protocol:

  • EOA Wallet-Based Orchestration: Users can bring existing wallet addresses without locking funds or depositing into new accounts—maintaining full self-custody of assets.
  • Gas Efficiency: Upto 5X lower gas fees compared to smart contract-based chain abstraction protocols
  • Universal Addresses: Arcana does not create app-specific wallets that require users to deposit tokens. So users assets remain in a single wallet, accessible across apps —even on apps that do not support chain abstraction.

The Chain Abstraction protocol is live on Testnet, with a Mainnet release planned for Q1 2025. Users can experience Chain Abstraction through Arcana Wallet, a Chrome extension launched in Oct 2024, or via the SDK integrated by app developers.

Arcana’s Other Products Include:

  1. Arcana Auth SDK: An easy way for developers to onboard users and provide them with a non-custodial wallet. Users can log in using their email or social accounts and instantly receive a secure in-app wallet—no passwords, seed phrases, or installations required. It’s the fastest decentralized social login in Web3, with a sub-5-second login time

Across previously launched products, Arcana has experienced tremendous growth. Arcana Auth has generated over 4 Million wallets with 5,000+ apps deployed, since its launch in February 2023.

Since its inception in 2021, Arcana has raised 4.5Mn+ USD from leading investors and founders in the ecosystem such as Balaji Srinivasan, Founders of Polygon, Polygon Ventures, Woodstock, Republic Crypto, Digital Currency Group, Fenbushi, and 40+ investors. Arcana’s native token, $XAR, had its Reg D public token sale on the Republic platform on November 29, 2023, and is listed on Bybit, Gate, and MEXC.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Arcana Network (XAR) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Arcana Network (USD)

Колко ще струва Arcana Network (XAR) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Arcana Network (XAR) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Arcana Network.

Проверете прогнозата за цената за Arcana Network сега!

XAR към местни валути

Токеномика на Arcana Network (XAR)

Разбирането на токеномиката на Arcana Network (XAR) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените XAR сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Arcana Network (XAR)

Колко струва Arcana Network (XAR) днес?
Цената в реално време на XAR в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на XAR към USD?
Текущата цена на XAR към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Arcana Network?
Пазарната капитализация за XAR е $ 482.89K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на XAR?
Циркулиращото предлагане на XAR е 668.03M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на XAR?
XAR постигна ATH цена от 1.52 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на XAR?
XAR достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на XAR?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за XAR е -- USD.
Ще се повиши ли XAR тази година?
XAR може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за XAR за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:20:34 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Arcana Network (XAR)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

