Arbion AI — The AI Protocol for Web3 Automation
Arbion AI empowers developers, projects, and startups to deploy customizable AI agents that seamlessly connect with CEX, DEX, DeFi protocols, and external data feeds through plug & play APIs.
No complex setup. Fully decentralized. Privacy-first.
Key Features:
No-Code AI Agent Deployment Launch AI-driven automation without writing a single line of code.
Auto-Generated API Integrations Simplified API generation to connect with blockchain, exchanges, and off-chain data.
Multi-Platform Connectivity Integrate with CEXs, DEXs, DeFi protocols, Telegram, and more.
Privacy-Focused with zkML Technology Execute AI tasks in a secure, privacy-preserving environment using zero-knowledge machine learning.
Arbion AI is built for the next generation of Web3 builders.
Explore more at arbion.org
Токеномика и анализ на цената за Arbion AI (ARAI)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Arbion AI (ARAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Arbion AI (ARAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Arbion AI (ARAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой ARAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой ARAI токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на ARAI, разгледайте цената в реално време на токените ARAI!
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.