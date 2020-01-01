Токеномика на ArbiDoge (ADOGE) Открийте ключова информация за ArbiDoge (ADOGE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ArbiDoge (ADOGE) Arbidoge is the first Dogecoin fork as well as the first native token to launch on the newly released Arbitrum network. We created transparent tokenomics for everyones benefit. While plenty of projects have intransparent tokenomics which are often not feasible, we kept things simple. Zero Tax. Zero Fee. Just like the original Dogecoin. This token serves as an homage to Dogecoin, as well as a means of acquiring a symbolic piece of the legendary SOV that Dogecoin is, through the power of Arbitrum and its seamless and inexpensive transacting process. Initial Liquidity was permanently burned, along with 20% of the total supply, forever, making Arbidoge a 100% safe investment. Официален уебсайт: https://www.arbidoge.net/ Купете ADOGE сега!

Токеномика и анализ на цената за ArbiDoge (ADOGE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ArbiDoge (ADOGE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 444.82K $ 444.82K $ 444.82K Общо предлагане: $ 8.00T $ 8.00T $ 8.00T Циркулиращо предлагане: $ 8.00T $ 8.00T $ 8.00T FDV (оценка при пълна реализация): $ 444.82K $ 444.82K $ 444.82K Рекорд за всички времена: $ 0.00000148 $ 0.00000148 $ 0.00000148 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на ArbiDoge (ADOGE)

Токеномика на ArbiDoge (ADOGE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ArbiDoge (ADOGE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ADOGE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ADOGE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ADOGE, разгледайте цената в реално време на токените ADOGE!

Прогноза за цената за ADOGE Искате ли да знаете какъв път може да поеме ADOGE? Нашата страница за прогноза за цената ADOGE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ADOGE сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!