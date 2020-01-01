Токеномика на Araracoin (ARARA) Открийте ключова информация за Araracoin (ARARA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Araracoin (ARARA) Araracoin (ARARA) is a BEP20 token designed to support wildlife conservation through blockchain technology. The project allocates 20% of its total supply and implements a transaction fee mechanism to fund environmental initiatives, creating a self-sustaining funding model for biodiversity preservation. Beyond direct funding, Araracoin incorporates decentralized governance, allowing ARARA holders to vote on conservation fund allocations, ensuring community-driven decision-making. The project also leverages memecoin appeal, using the macaw as a symbol to attract a broad audience while promoting environmental awareness. Built on Binance Smart Chain (BSC), ARARA facilitates fast and low-cost transactions, while ensuring transparency and security through blockchain technology. The smart contract has been audited by CyberScope, reinforcing trust in its infrastructure. Официален уебсайт: https://www.araracoin.org Бяла книга: https://www.araracoin.org/docs/white-paper-araracoin-en-us.pdf Купете ARARA сега!

Токеномика и анализ на цената за Araracoin (ARARA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Araracoin (ARARA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 18.72M $ 18.72M $ 18.72M Общо предлагане: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Циркулиращо предлагане: $ 36.25B $ 36.25B $ 36.25B FDV (оценка при пълна реализация): $ 51.65M $ 51.65M $ 51.65M Рекорд за всички времена: $ 0.00107827 $ 0.00107827 $ 0.00107827 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.0005165 $ 0.0005165 $ 0.0005165 Научете повече за цената на Araracoin (ARARA)

Токеномика на Araracoin (ARARA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Araracoin (ARARA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ARARA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ARARA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ARARA, разгледайте цената в реално време на токените ARARA!

Прогноза за цената за ARARA Искате ли да знаете какъв път може да поеме ARARA? Нашата страница за прогноза за цената ARARA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ARARA сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!