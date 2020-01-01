Токеномика на Aquarius (AQUA) Открийте ключова информация за Aquarius (AQUA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Aquarius (AQUA) AQUA is the currency for rewards and on-chain voting on the Stellar network. The Aquarius project has been designed to supercharge trading on Stellar, bring more liquidity and give control over how it is distributed across various market pairs of Stellar’s internal Decentralized Exchange (SDEX). Aquarius allows the community to set market making rewards for selected markets through on-chain voting. AQUA holders can vote for market pairs that need more liquidity and select trusted assets. Both DEX traders and LPs can earn AQUA rewards on selected market pairs based on their participation with market making on the Stellar blockchain. AQUA holders will be able to participate in DAO voting to decide the direction of the Community DAO Fund and navigate future Aquarius developments. Официален уебсайт: https://aqua.network Купете AQUA сега!

Токеномика и анализ на цената за Aquarius (AQUA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Aquarius (AQUA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 39.72M $ 39.72M $ 39.72M Общо предлагане: $ 99.97B $ 99.97B $ 99.97B Циркулиращо предлагане: $ 35.86B $ 35.86B $ 35.86B FDV (оценка при пълна реализация): $ 110.73M $ 110.73M $ 110.73M Рекорд за всички времена: $ 0.02350576 $ 0.02350576 $ 0.02350576 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00110733 $ 0.00110733 $ 0.00110733 Научете повече за цената на Aquarius (AQUA)

Токеномика на Aquarius (AQUA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Aquarius (AQUA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AQUA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AQUA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AQUA, разгледайте цената в реално време на токените AQUA!

Прогноза за цената за AQUA Искате ли да знаете какъв път може да поеме AQUA? Нашата страница за прогноза за цената AQUA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AQUA сега!

