Информация за цената за AQC (AQC) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0.00108725 $ 0.00108725 $ 0.00108725 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0.00108725$ 0.00108725 $ 0.00108725 Рекорд за всички времена $ 0.00185075$ 0.00185075 $ 0.00185075 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -2.55% Промяна на цената (1д) -2.06% Промяна на цената (7д) -14.62% Промяна на цената (7д) -14.62%

Цената в реално време за AQC (AQC) е$0.00102283. През последните 24 часа AQC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0.00108725, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на AQC е $ 0.00185075, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, AQC има промяна от -2.55% за последния час, -2.06% за 24 часа и -14.62% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за AQC (AQC)

Пазарна капитализация $ 983.58K$ 983.58K $ 983.58K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Циркулиращо предлагане 950.23M 950.23M 950.23M Общо предлагане 984,506,934.503544 984,506,934.503544 984,506,934.503544

Текущата пазарна капитализация на AQC е $ 983.58K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на AQC е 950.23M, като общото предлагане е 984506934.503544. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.02M.