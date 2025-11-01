Информация за цената за APX (APX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.228562 $ 0.228562 $ 0.228562 24-часов нисък $ 0.25096 $ 0.25096 $ 0.25096 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.228562$ 0.228562 $ 0.228562 24-часов висок $ 0.25096$ 0.25096 $ 0.25096 Рекорд за всички времена $ 2.42$ 2.42 $ 2.42 Най-ниска цена $ 0.00007159$ 0.00007159 $ 0.00007159 Промяна на цената (1ч) +1.30% Промяна на цената (1д) +4.78% Промяна на цената (7д) -79.36% Промяна на цената (7д) -79.36%

Цената в реално време за APX (APX) е$0.243811. През последните 24 часа APX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.228562 до най-висока стойност $ 0.25096, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на APX е $ 2.42, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00007159.

Що се отнася до краткосрочното представяне, APX има промяна от +1.30% за последния час, +4.78% за 24 часа и -79.36% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за APX (APX)

Пазарна капитализация $ 9.13M$ 9.13M $ 9.13M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 968.42M$ 968.42M $ 968.42M Циркулиращо предлагане 37.47M 37.47M 37.47M Общо предлагане 3,975,255,603.427746 3,975,255,603.427746 3,975,255,603.427746

Текущата пазарна капитализация на APX е $ 9.13M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на APX е 37.47M, като общото предлагане е 3975255603.427746. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 968.42M.