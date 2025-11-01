Информация за цената за Aptos Futures (APF) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00001916 $ 0.00001916 $ 0.00001916 24-часов нисък $ 0.00001979 $ 0.00001979 $ 0.00001979 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00001916$ 0.00001916 $ 0.00001916 24-часов висок $ 0.00001979$ 0.00001979 $ 0.00001979 Рекорд за всички времена $ 0.00078764$ 0.00078764 $ 0.00078764 Най-ниска цена $ 0.0000173$ 0.0000173 $ 0.0000173 Промяна на цената (1ч) -0.08% Промяна на цената (1д) +2.16% Промяна на цената (7д) -0.33% Промяна на цената (7д) -0.33%

Цената в реално време за Aptos Futures (APF) е$0.00001962. През последните 24 часа APF се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001916 до най-висока стойност $ 0.00001979, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на APF е $ 0.00078764, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0000173.

Що се отнася до краткосрочното представяне, APF има промяна от -0.08% за последния час, +2.16% за 24 часа и -0.33% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Aptos Futures (APF)

Пазарна капитализация $ 16.70K$ 16.70K $ 16.70K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 19.61K$ 19.61K $ 19.61K Циркулиращо предлагане 851.89M 851.89M 851.89M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Aptos Futures е $ 16.70K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на APF е 851.89M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 19.61K.