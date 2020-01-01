Токеномика на APOLLO AI by Virtuals (APL)
Информация за APOLLO AI by Virtuals (APL)
Apollo AI is a revolutionary AI-powered trading assistant that empowers traders with profound insights into the dynamic markets of Forex, Stocks, Futures, Indices, and major cryptocurrencies.
Utilize real-time market analysis powered by multiple LLMs, including DeepSeek, OpenAI, Perplexity, Kimi AI, Venice AI, and personalized recommendations. Additionally, access predictive signals directly through our intuitive Telegram interface.
Токеномика и анализ на цената за APOLLO AI by Virtuals (APL)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за APOLLO AI by Virtuals (APL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на APOLLO AI by Virtuals (APL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на APOLLO AI by Virtuals (APL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой APL токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой APL токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на APL, разгледайте цената в реално време на токените APL!
