Информация за цената за APO (APO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.159263 $ 0.159263 $ 0.159263 24-часов нисък $ 0.170329 $ 0.170329 $ 0.170329 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.159263$ 0.159263 $ 0.159263 24-часов висок $ 0.170329$ 0.170329 $ 0.170329 Рекорд за всички времена $ 0.222348$ 0.222348 $ 0.222348 Най-ниска цена $ 0.068552$ 0.068552 $ 0.068552 Промяна на цената (1ч) +0.66% Промяна на цената (1д) +5.44% Промяна на цената (7д) +0.01% Промяна на цената (7д) +0.01%

Цената в реално време за APO (APO) е$0.168221. През последните 24 часа APO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.159263 до най-висока стойност $ 0.170329, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на APO е $ 0.222348, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.068552.

Що се отнася до краткосрочното представяне, APO има промяна от +0.66% за последния час, +5.44% за 24 часа и +0.01% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за APO (APO)

Пазарна капитализация $ 165.69K$ 165.69K $ 165.69K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 33.80M$ 33.80M $ 33.80M Циркулиращо предлагане 980.44K 980.44K 980.44K Общо предлагане 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на APO е $ 165.69K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на APO е 980.44K, като общото предлагане е 200000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 33.80M.