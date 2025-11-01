Информация за цената за APIX (APIX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00004497 - $ 0.00004677
24-часов нисък $ 0.00004497
24-часов висок $ 0.00004677
Рекорд за всички времена $ 0.00013727
Най-ниска цена $ 0.00004066
Промяна на цената (1ч) -0.27%
Промяна на цената (1д) -0.05%
Промяна на цената (7д) -16.68%

Цената в реално време за APIX (APIX) е$0.00004551. През последните 24 часа APIX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00004497 до най-висока стойност $ 0.00004677, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на APIX е $ 0.00013727, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00004066.

Що се отнася до краткосрочното представяне, APIX има промяна от -0.27% за последния час, -0.05% за 24 часа и -16.68% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за APIX (APIX)

Пазарна капитализация $ 447.21K
Обем (24 часа) --
Напълно разредена пазарна капитализация $ 449.89K
Циркулиращо предлагане 9.83B
Общо предлагане 9,885,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на APIX е $ 447.21K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на APIX е 9.83B, като общото предлагане е 9885000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 449.89K.