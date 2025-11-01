Информация за цената за Apillon (NCTR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.04553041$ 0.04553041 $ 0.04553041 Най-ниска цена $ 0.00289909$ 0.00289909 $ 0.00289909 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) 0.00% Промяна на цената (7д) 0.00%

Цената в реално време за Apillon (NCTR) е$0.00378588. През последните 24 часа NCTR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на NCTR е $ 0.04553041, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00289909.

Що се отнася до краткосрочното представяне, NCTR има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и 0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Apillon (NCTR)

Пазарна капитализация $ 156.47K$ 156.47K $ 156.47K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 567.88K$ 567.88K $ 567.88K Циркулиращо предлагане 41.79M 41.79M 41.79M Общо предлагане 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Apillon е $ 156.47K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на NCTR е 41.79M, като общото предлагане е 150000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 567.88K.