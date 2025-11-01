Текущата пазарна капитализация на ApexToken е $ 815.65K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на APX е 938.52M, като общото предлагане е 29988622772.77815. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 26.06M.

Цената в реално време за ApexToken (APX) е--. През последните 24 часа APX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на APX е $ 0.00208163, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

История на цените за ApexToken (APX) USD

През днешния ден промяната в цената на ApexToken към USD беше $ 0.

През последните 30 дни промяната в цената на ApexToken към USD беше $ 0.

През последните 60 дни промяната в цената на ApexToken към USD беше $ 0.

През последните 90 дни промяната в цената на ApexToken към USD беше $ 0.