Цената в реално време на ApexToken днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за APX към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на APX в MEXC сега.

Повече за APX

APXценова информация

Какво представлява APX

Бяла книга APX

Официален уебсайт на APX

Токеномика на APX

APX ценова прогноза

ApexToken Лого

ApexToken цена (APX)

Не се намира в списъка

1 APX към USD - цена в реално време:

$0.00086839
$0.00086839$0.00086839
-5.60%1D
Тези данни за токени се получават от трети лица.
ApexToken (APX) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:20:11 (UTC+8)

Информация за цената за ApexToken (APX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00208163
$ 0.00208163$ 0.00208163

$ 0
$ 0$ 0

+0.36%

-5.66%

-11.41%

-11.41%

Цената в реално време за ApexToken (APX) е--. През последните 24 часа APX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на APX е $ 0.00208163, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, APX има промяна от +0.36% за последния час, -5.66% за 24 часа и -11.41% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за ApexToken (APX)

$ 815.65K
$ 815.65K$ 815.65K

--
----

$ 26.06M
$ 26.06M$ 26.06M

938.52M
938.52M 938.52M

29,988,622,772.77815
29,988,622,772.77815 29,988,622,772.77815

Текущата пазарна капитализация на ApexToken е $ 815.65K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на APX е 938.52M, като общото предлагане е 29988622772.77815. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 26.06M.

История на цените за ApexToken (APX) USD

През днешния ден промяната в цената на ApexToken към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на ApexToken към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на ApexToken към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на ApexToken към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0-5.66%
30 дни$ 0--
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е ApexToken (APX)

ApexToken (APX) is the native utility token of the ApexProject, a decentralized ecosystem that integrates artificial intelligence (AI), decentralized finance (DeFi), and blockchain technologies. It is designed to support transactions, staking, governance, and rewards across the Apex ecosystem. Through APX, users can participate in community-driven innovation, contribute to decision-making, and access AI-powered services that aim to create a sustainable digital economy.

Launch and Technology

ApexToken was launched in January 2024 on the Binance Smart Chain (BEP20). The token contract provides compatibility with the BNB ecosystem and access to decentralized applications built on that network. The token supply is capped at approximately 29.9 billion APX, with a portion allocated to circulating supply and the remainder distributed through ecosystem incentives, staking, and development initiatives.

The technical foundation of ApexToken connects blockchain transparency with AI-powered models. A central element of this design is the “Neuron” framework—AI-powered nodes that generate decentralized predictions and data analysis. These neurons enable distributed decision-making, moving predictive modeling away from centralized providers toward a more community-governed model.

Mission and Objectives

The mission of ApexProject is to bridge AI and blockchain to encourage community participation and innovation. The project’s objectives focus on: • Democratizing access to AI by integrating predictive modeling into blockchain infrastructure. • Promoting transparent and decentralized governance through token-based voting. • Establishing a sustainable digital economy in which users are rewarded for participation and contribution.

By integrating AI capabilities with decentralized finance, ApexProject aims to address inefficiencies in predictive analytics and create a framework where individuals and organizations can both benefit from and contribute to machine learning outcomes.

Real-World Applications

APX serves as the primary utility token within the Apex ecosystem. Its functions extend across several use cases: • AI-driven predictions: APX powers decentralized platforms where users can access, contribute to, and validate AI models for forecasting across finance, logistics, and other industries. • DeFi participation: Holders can stake APX, provide liquidity, and earn rewards, enabling participation in decentralized financial activities. • Governance: APX enables community members to vote on development proposals, protocol upgrades, and allocation of resources. • Blockchain applications: The token supports integration into supply chain monitoring, digital identity management, and other use cases that benefit from blockchain transparency combined with AI-driven insights.

These applications demonstrate ApexToken’s role as more than a transactional asset, positioning it as a tool for active participation in shaping the ecosystem.

Founders and Team

ApexToken was founded by Abhijith Mani and Muziwandile Arthur, who lead a development team with expertise in blockchain engineering, AI modeling, and decentralized systems. The project benefits from backing by venture capital groups based in the United Arab Emirates, Russia, and Europe, providing both financial support and strategic partnerships.

The team’s stated vision is to create an ecosystem where blockchain infrastructure and AI-driven predictions reinforce one another, allowing for open innovation and broader adoption of decentralized technology.

Ecosystem Development

The roadmap for ApexToken includes the expansion of AI-powered Neurons, further integration with DeFi protocols, and broader adoption of APX in real-world applications. The project emphasizes community involvement, encouraging stakeholders to participate in governance, contribute to AI model development, and engage with decentralized applications built on the platform.

By combining blockchain’s transparency with AI’s predictive potential, ApexToken aims to build a digital economy in which incentives and governance are distributed to participants rather than concentrated in centralized entities.

Прогноза за цената за ApexToken (USD)

Колко ще струва ApexToken (APX) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от ApexToken (APX) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за ApexToken.

Проверете прогнозата за цената за ApexToken сега!

APX към местни валути

Токеномика на ApexToken (APX)

Разбирането на токеномиката на ApexToken (APX) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените APX сега!

Хората също питат: Други въпроси относно ApexToken (APX)

Колко струва ApexToken (APX) днес?
Цената в реално време на APX в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на APX към USD?
Текущата цена на APX към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на ApexToken?
Пазарната капитализация за APX е $ 815.65K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на APX?
Циркулиращото предлагане на APX е 938.52M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на APX?
APX постигна ATH цена от 0.00208163 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на APX?
APX достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на APX?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за APX е -- USD.
Ще се повиши ли APX тази година?
APX може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за APX за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:20:11 (UTC+8)

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

