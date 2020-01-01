Токеномика на Apexrom (APR) Открийте ключова информация за Apexrom (APR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Apexrom (APR) APEXROM is actively expanding its ecosystem through continuous software development. This includes offering exclusive rewards like airdrops and in-game content for three mobile games via a Telegram mini-app. Furthermore, APEXROM supports new projects through its launchpad and is actively developing software solutions for education and e-commerce. Backed by a team with extensive experience in the crypto space, APEXROM (APR Token) has conducted thorough research and development to address key challenges within the cryptocurrency sector. Our goal is to become a major player in this space with your support. APEXROM (APR Token) emphasizes transparency and community ownership through a 90% decentralized structure. We prioritize maintaining the value of APR Token by implementing burning mechanisms and inflation prevention systems within our coin management strategy Официален уебсайт: https://www.apexrom.com/ Бяла книга: https://www.apexrom.com/en/white-paper Купете APR сега!

Токеномика и анализ на цената за Apexrom (APR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Apexrom (APR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 27.73K $ 27.73K $ 27.73K Общо предлагане: $ 969.97M $ 969.97M $ 969.97M Циркулиращо предлагане: $ 454.58M $ 454.58M $ 454.58M FDV (оценка при пълна реализация): $ 59.17K $ 59.17K $ 59.17K Рекорд за всички времена: $ 0.00123536 $ 0.00123536 $ 0.00123536 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Apexrom (APR)

Токеномика на Apexrom (APR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Apexrom (APR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой APR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой APR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на APR, разгледайте цената в реално време на токените APR!

