Информация за цената за ApeStrategy (APESTR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00280101 $ 0.00280101 $ 0.00280101 24-часов нисък $ 0.00296296 $ 0.00296296 $ 0.00296296 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00280101$ 0.00280101 $ 0.00280101 24-часов висок $ 0.00296296$ 0.00296296 $ 0.00296296 Рекорд за всички времена $ 0.0246464$ 0.0246464 $ 0.0246464 Най-ниска цена $ 0.00205629$ 0.00205629 $ 0.00205629 Промяна на цената (1ч) +0.15% Промяна на цената (1д) +1.18% Промяна на цената (7д) -11.42% Промяна на цената (7д) -11.42%

Цената в реално време за ApeStrategy (APESTR) е$0.00289193. През последните 24 часа APESTR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00280101 до най-висока стойност $ 0.00296296, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на APESTR е $ 0.0246464, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00205629.

Що се отнася до краткосрочното представяне, APESTR има промяна от +0.15% за последния час, +1.18% за 24 часа и -11.42% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за ApeStrategy (APESTR)

Пазарна капитализация $ 2.80M$ 2.80M $ 2.80M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 2.80M$ 2.80M $ 2.80M Циркулиращо предлагане 970.20M 970.20M 970.20M Общо предлагане 970,203,981.404637 970,203,981.404637 970,203,981.404637

Текущата пазарна капитализация на ApeStrategy е $ 2.80M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на APESTR е 970.20M, като общото предлагане е 970203981.404637. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.80M.