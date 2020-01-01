Токеномика на Apes Go Bananas (AGB) Открийте ключова информация за Apes Go Bananas (AGB), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Apes Go Bananas (AGB) AGB (Apes Go Bananas) is a community-driven meme coin inspired by the NFT communities of BAYC and HAPE. Our goal is to enhance liquidity and accessibility for BAYC and HAPE NFTs. With our innovative NFT prize pool concept, users have the opportunity to win exclusive collectibles by participating in AGB lotteries. We believe that meme coins should go beyond their viral nature and incorporate meaningful financial practices. With this in mind, AGB introduces an innovative concept: the NFT prize pool. By introducing this innovative mechanism, AGB creates an engaging and interactive experience for the community. It not only offers the chance to win exclusive NFTs but also supports the liquidity and growth of BAYC and HAPE. Официален уебсайт: https://agbcoin.com/ Купете AGB сега!

Токеномика и анализ на цената за Apes Go Bananas (AGB) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Apes Go Bananas (AGB), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 79.11K $ 79.11K $ 79.11K Общо предлагане: $ 819.20T $ 819.20T $ 819.20T Циркулиращо предлагане: $ 819.20T $ 819.20T $ 819.20T FDV (оценка при пълна реализация): $ 79.11K $ 79.11K $ 79.11K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Apes Go Bananas (AGB)

Токеномика на Apes Go Bananas (AGB): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Apes Go Bananas (AGB) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AGB токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AGB токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AGB, разгледайте цената в реално време на токените AGB!

Прогноза за цената за AGB Искате ли да знаете какъв път може да поеме AGB? Нашата страница за прогноза за цената AGB съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AGB сега!

