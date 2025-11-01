Информация за цената за Anzens USDA (USDA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.985384 $ 0.985384 $ 0.985384 24-часов нисък $ 1.024 $ 1.024 $ 1.024 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.985384$ 0.985384 $ 0.985384 24-часов висок $ 1.024$ 1.024 $ 1.024 Рекорд за всички времена $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Най-ниска цена $ 0.529751$ 0.529751 $ 0.529751 Промяна на цената (1ч) -0.23% Промяна на цената (1д) +1.75% Промяна на цената (7д) +0.88% Промяна на цената (7д) +0.88%

Цената в реално време за Anzens USDA (USDA) е$1.013. През последните 24 часа USDA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.985384 до най-висока стойност $ 1.024, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на USDA е $ 1.11, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.529751.

Що се отнася до краткосрочното представяне, USDA има промяна от -0.23% за последния час, +1.75% за 24 часа и +0.88% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Anzens USDA (USDA)

Пазарна капитализация $ 10.23M$ 10.23M $ 10.23M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 10.23M$ 10.23M $ 10.23M Циркулиращо предлагане 10.08M 10.08M 10.08M Общо предлагане 10,081,677.0 10,081,677.0 10,081,677.0

Текущата пазарна капитализация на Anzens USDA е $ 10.23M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на USDA е 10.08M, като общото предлагане е 10081677.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 10.23M.