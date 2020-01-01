Токеномика на Anzen Staked USDz (SUSDZ) Открийте ключова информация за Anzen Staked USDz (SUSDZ), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Anzen Staked USDz (SUSDZ) sUSDz is the staked representation of Anzen USDz. USDz holders must stake in order to earn yield backed by Real World Assets. This base reward yield is uncorrelated to crypto markets so the value of the rewards isn't affected during bear markets. Официален уебсайт: https://anzen.finance/ Бяла книга: https://docs.anzen.finance/ Купете SUSDZ сега!

Токеномика и анализ на цената за Anzen Staked USDz (SUSDZ) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Anzen Staked USDz (SUSDZ), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 5.03M $ 5.03M $ 5.03M Общо предлагане: $ 4.18M $ 4.18M $ 4.18M Циркулиращо предлагане: $ 4.18M $ 4.18M $ 4.18M FDV (оценка при пълна реализация): $ 5.03M $ 5.03M $ 5.03M Рекорд за всички времена: $ 1.4 $ 1.4 $ 1.4 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.898102 $ 0.898102 $ 0.898102 Текуща цена: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 Научете повече за цената на Anzen Staked USDz (SUSDZ)

Токеномика на Anzen Staked USDz (SUSDZ): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Anzen Staked USDz (SUSDZ) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SUSDZ токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SUSDZ токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SUSDZ, разгледайте цената в реално време на токените SUSDZ!

Прогноза за цената за SUSDZ Искате ли да знаете какъв път може да поеме SUSDZ? Нашата страница за прогноза за цената SUSDZ съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SUSDZ сега!

