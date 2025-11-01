Информация за цената за Anvil (ANVL) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0.00102993 $ 0.00102993 $ 0.00102993 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0.00102993$ 0.00102993 $ 0.00102993 Рекорд за всички времена $ 0.00929021$ 0.00929021 $ 0.00929021 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.69% Промяна на цената (1д) -12.96% Промяна на цената (7д) +60.08% Промяна на цената (7д) +60.08%

Цената в реално време за Anvil (ANVL) е--. През последните 24 часа ANVL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0.00102993, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ANVL е $ 0.00929021, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ANVL има промяна от -0.69% за последния час, -12.96% за 24 часа и +60.08% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Anvil (ANVL)

Пазарна капитализация $ 71.87M$ 71.87M $ 71.87M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 89.61M$ 89.61M $ 89.61M Циркулиращо предлагане 80.20B 80.20B 80.20B Общо предлагане 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Anvil е $ 71.87M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ANVL е 80.20B, като общото предлагане е 100000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 89.61M.