Токеномика на Anti Rug Agent (ANTIRUG) Открийте ключова информация за Anti Rug Agent (ANTIRUG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Anti Rug Agent (ANTIRUG) Anti Rug Agent is made to analyze coins submitted by users and give them a score and analysis on its probability to be a scam/rug. The score is based on different criterias : snipers, top 10 holders % count, age, liquidity, etc. The goal is to protect investors, especially beginners, to fall in the hands of the wrong projects. We will also help more experienced investors with our premium features, for a more in depth analysis of each tokens requested. Официален уебсайт: https://www.antirug.ai/ Купете ANTIRUG сега!

Токеномика и анализ на цената за Anti Rug Agent (ANTIRUG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Anti Rug Agent (ANTIRUG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 363.69K $ 363.69K $ 363.69K Общо предлагане: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M Циркулиращо предлагане: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M FDV (оценка при пълна реализация): $ 363.69K $ 363.69K $ 363.69K Рекорд за всички времена: $ 0.01352923 $ 0.01352923 $ 0.01352923 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00036357 $ 0.00036357 $ 0.00036357 Научете повече за цената на Anti Rug Agent (ANTIRUG)

Токеномика на Anti Rug Agent (ANTIRUG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Anti Rug Agent (ANTIRUG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ANTIRUG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ANTIRUG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ANTIRUG, разгледайте цената в реално време на токените ANTIRUG!

Прогноза за цената за ANTIRUG Искате ли да знаете какъв път може да поеме ANTIRUG? Нашата страница за прогноза за цената ANTIRUG съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ANTIRUG сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!