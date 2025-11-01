Информация за цената за Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 147.1 $ 147.1 $ 147.1 24-часов нисък $ 190.71 $ 190.71 $ 190.71 24-часов висок 24-часов нисък $ 147.1$ 147.1 $ 147.1 24-часов висок $ 190.71$ 190.71 $ 190.71 Рекорд за всички времена $ 190.71$ 190.71 $ 190.71 Най-ниска цена $ 124.62$ 124.62 $ 124.62 Промяна на цената (1ч) +0.71% Промяна на цената (1д) +29.10% Промяна на цената (7д) +26.14% Промяна на цената (7д) +26.14%

Цената в реално време за Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) е$190.7. През последните 24 часа ANTHROPIC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 147.1 до най-висока стойност $ 190.71, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ANTHROPIC е $ 190.71, а най-ниската цена за всички времена е $ 124.62.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ANTHROPIC има промяна от +0.71% за последния час, +29.10% за 24 часа и +26.14% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Anthropic PreStocks (ANTHROPIC)

Пазарна капитализация $ 949.76K$ 949.76K $ 949.76K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 949.76K$ 949.76K $ 949.76K Циркулиращо предлагане 4.98K 4.98K 4.98K Общо предлагане 4,979.994427536 4,979.994427536 4,979.994427536

Текущата пазарна капитализация на Anthropic PreStocks е $ 949.76K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ANTHROPIC е 4.98K, като общото предлагане е 4979.994427536. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 949.76K.