Токеномика на Antara Token (ANTT) Открийте ключова информация за Antara Token (ANTT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Antara Token (ANTT) Antara Raiders & Royals is a ground-breaking transmedia project that marries the rich tapestry of Arabian legends with cutting-edge blockchain technology. It reimagines the epic tale of Antara Ibn Shaddad, an ancient Arabian hero, for today's audience. Официален уебсайт: https://antaragame.io/ Бяла книга: https://antaragame.io/whitepaper.pdf

Токеномика и анализ на цената за Antara Token (ANTT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Antara Token (ANTT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 76.38K $ 76.38K $ 76.38K Общо предлагане: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M Циркулиращо предлагане: $ 60.34M $ 60.34M $ 60.34M FDV (оценка при пълна реализация): $ 151.90K $ 151.90K $ 151.90K Рекорд за всички времена: $ 0.625249 $ 0.625249 $ 0.625249 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00127239 $ 0.00127239 $ 0.00127239 Научете повече за цената на Antara Token (ANTT)

Токеномика на Antara Token (ANTT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Antara Token (ANTT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ANTT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ANTT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ANTT, разгледайте цената в реално време на токените ANTT!

Прогноза за цената за ANTT Искате ли да знаете какъв път може да поеме ANTT? Нашата страница за прогноза за цената ANTT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ANTT сега!

