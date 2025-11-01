Информация за цената за ANT COLONY (ANTS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.0019544$ 0.0019544 $ 0.0019544 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.15% Промяна на цената (1д) +2.92% Промяна на цената (7д) -9.23% Промяна на цената (7д) -9.23%

Цената в реално време за ANT COLONY (ANTS) е--. През последните 24 часа ANTS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ANTS е $ 0.0019544, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ANTS има промяна от +0.15% за последния час, +2.92% за 24 часа и -9.23% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за ANT COLONY (ANTS)

Пазарна капитализация $ 12.96K$ 12.96K $ 12.96K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 12.96K$ 12.96K $ 12.96K Циркулиращо предлагане 999.10M 999.10M 999.10M Общо предлагане 999,102,160.356059 999,102,160.356059 999,102,160.356059

Текущата пазарна капитализация на ANT COLONY е $ 12.96K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ANTS е 999.10M, като общото предлагане е 999102160.356059. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 12.96K.