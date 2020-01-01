Токеномика на ANGLE (ANGLE) Открийте ключова информация за ANGLE (ANGLE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

ANGLE is the governance token of the Angle Protocol. The Angle Protocol is a decentralized and over-collateralized stablecoin protocol designed to issue in a capital-efficient way stablecoins pegged to multiple assets, starting with a Euro stablecoin. The ANGLE token gives right to participate in governance votes within the Angle DAO. This DAO is responsible for parameters tuning, for protocol upgrades, for deploying new stablecoins and collateral types as well as for handling the yield-strategies on the collateral in the protocol. Официален уебсайт: https://www.angle.money

Токеномика и анализ на цената за ANGLE (ANGLE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ANGLE (ANGLE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.58M $ 2.58M $ 2.58M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 201.48M $ 201.48M $ 201.48M FDV (оценка при пълна реализация): $ 12.81M $ 12.81M $ 12.81M Рекорд за всички времена: $ 2.33 $ 2.33 $ 2.33 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.01116791 $ 0.01116791 $ 0.01116791 Текуща цена: $ 0.01281289 $ 0.01281289 $ 0.01281289 Научете повече за цената на ANGLE (ANGLE)

Токеномика на ANGLE (ANGLE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ANGLE (ANGLE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ANGLE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ANGLE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ANGLE, разгледайте цената в реално време на токените ANGLE!

Прогноза за цената за ANGLE Искате ли да знаете какъв път може да поеме ANGLE? Нашата страница за прогноза за цената ANGLE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

