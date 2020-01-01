Токеномика на ANGL TOKEN (ANGL) Открийте ключова информация за ANGL TOKEN (ANGL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ANGL TOKEN (ANGL) $ANGL is a decentralized utility token that powers the Angel Twin ecosystem, combining artificial intelligence and blockchain to enable user ownership of AI-driven automation, content, and identity. It facilitates secure, real-time AI interactions while allowing individuals, creators, and businesses to monetize AI services and participate in the growing AI economy. The project aims to make AI accessible, transparent, and financially rewarding for global users. Официален уебсайт: https://angltoken.io/ Бяла книга: https://whitepaper.myangl.ai/ Купете ANGL сега!

Токеномика и анализ на цената за ANGL TOKEN (ANGL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ANGL TOKEN (ANGL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 878.95K Общо предлагане: $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 200.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.39M Рекорд за всички времена: $ 0.01037575 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00365907 Текуща цена: $ 0.00439526

Токеномика на ANGL TOKEN (ANGL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ANGL TOKEN (ANGL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ANGL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ANGL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ANGL, разгледайте цената в реално време на токените ANGL!

