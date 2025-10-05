Информация за цената за ANGL TOKEN (ANGL) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00332667 $ 0.00332667 $ 0.00332667 24-часов нисък $ 0.00383102 $ 0.00383102 $ 0.00383102 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00332667$ 0.00332667 $ 0.00332667 24-часов висок $ 0.00383102$ 0.00383102 $ 0.00383102 Рекорд за всички времена $ 0.01037575$ 0.01037575 $ 0.01037575 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.10% Промяна на цената (1д) +1.18% Промяна на цената (7д) +8.74% Промяна на цената (7д) +8.74%

Цената в реално време за ANGL TOKEN (ANGL) е$0.00342622. През последните 24 часа ANGL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00332667 до най-висока стойност $ 0.00383102, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ANGL е $ 0.01037575, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ANGL има промяна от +0.10% за последния час, +1.18% за 24 часа и +8.74% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за ANGL TOKEN (ANGL)

Пазарна капитализация $ 736.64K$ 736.64K $ 736.64K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 3.43M$ 3.43M $ 3.43M Циркулиращо предлагане 215.00M 215.00M 215.00M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на ANGL TOKEN е $ 736.64K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ANGL е 215.00M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 3.43M.