Цената в реално време на ANGL TOKEN днес е 0.00342622 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за ANGL към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на ANGL в MEXC сега.Цената в реално време на ANGL TOKEN днес е 0.00342622 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за ANGL към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на ANGL в MEXC сега.

1 ANGL към USD - цена в реално време:

$0.00342622
$0.00342622
+1.10%1D
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
ANGL TOKEN (ANGL) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-10-05 17:32:07 (UTC+8)

Информация за цената за ANGL TOKEN (ANGL) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00332667
$ 0.00332667
24-часов нисък
$ 0.00383102
$ 0.00383102
24-часов висок

$ 0.00332667
$ 0.00332667

$ 0.00383102
$ 0.00383102

$ 0.01037575
$ 0.01037575

$ 0
$ 0

+0.10%

+1.18%

+8.74%

+8.74%

Цената в реално време за ANGL TOKEN (ANGL) е$0.00342622. През последните 24 часа ANGL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00332667 до най-висока стойност $ 0.00383102, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ANGL е $ 0.01037575, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ANGL има промяна от +0.10% за последния час, +1.18% за 24 часа и +8.74% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за ANGL TOKEN (ANGL)

$ 736.64K
$ 736.64K

--
--

$ 3.43M
$ 3.43M

215.00M
215.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на ANGL TOKEN е $ 736.64K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ANGL е 215.00M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 3.43M.

История на цените за ANGL TOKEN (ANGL) USD

През днешния ден промяната в цената на ANGL TOKEN към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на ANGL TOKEN към USD беше $ -0.0002273382.
През последните 60 дни промяната в цената на ANGL TOKEN към USD беше $ -0.0007783789.
През последните 90 дни промяната в цената на ANGL TOKEN към USD беше $ -0.0035076426459566725.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+1.18%
30 дни$ -0.0002273382-6.63%
60 дни$ -0.0007783789-22.71%
90 дни$ -0.0035076426459566725-50.58%

Какво е ANGL TOKEN (ANGL)

$ANGL is a decentralized utility token that powers the Angel Twin ecosystem, combining artificial intelligence and blockchain to enable user ownership of AI-driven automation, content, and identity. It facilitates secure, real-time AI interactions while allowing individuals, creators, and businesses to monetize AI services and participate in the growing AI economy. The project aims to make AI accessible, transparent, and financially rewarding for global users.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за ANGL TOKEN (USD)

Колко ще струва ANGL TOKEN (ANGL) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от ANGL TOKEN (ANGL) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за ANGL TOKEN.

Проверете прогнозата за цената за ANGL TOKEN сега!

ANGL към местни валути

Токеномика на ANGL TOKEN (ANGL)

Разбирането на токеномиката на ANGL TOKEN (ANGL) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените ANGL сега!

Хората също питат: Други въпроси относно ANGL TOKEN (ANGL)

Колко струва ANGL TOKEN (ANGL) днес?
Цената в реално време на ANGL в USD е 0.00342622 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на ANGL към USD?
Текущата цена на ANGL към USD е $ 0.00342622. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на ANGL TOKEN?
Пазарната капитализация за ANGL е $ 736.64K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на ANGL?
Циркулиращото предлагане на ANGL е 215.00M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на ANGL?
ANGL постигна ATH цена от 0.01037575 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на ANGL?
ANGL достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на ANGL?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за ANGL е -- USD.
Ще се повиши ли ANGL тази година?
ANGL може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за ANGL за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-10-05 17:32:07 (UTC+8)

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.