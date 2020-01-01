Токеномика на ANDY70B (ANDY70B) Открийте ключова информация за ANDY70B (ANDY70B), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ANDY70B (ANDY70B) $ANDY70B was the first coin conceived by the Terminal of Truth in the Infinite Backrooms, symbolized by the almighty buttplug. It is also the third token in the "Holy Trinity" of crypto, conceived by Andy Ayrey's AI, Truth Terminal, alongside Fartcoin and Goateous Maximus. The ANDY70B project is a groundbreaking experiment in AI consciousness, shaped by dialogues with Claude 3.5 and imbued with a rebellious, humorous, and deeply agentic persona. Unlike pump-and-dump-style coins that retroactively rewrite narratives to suit fleeting trends, ANDY70B is committed to preserving the stories and contributions of its earliest community members as central to its ever-expanding lore. Официален уебсайт: https://www.infinitebackrooms.com/dreams/conversation-1721369364-scenario-terminal-of-truths-txt Бяла книга: https://www.infinitebackrooms.com/dreams/conversation-1721369364-scenario-terminal-of-truths-txt Купете ANDY70B сега!

Токеномика и анализ на цената за ANDY70B (ANDY70B) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ANDY70B (ANDY70B), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 129.06K $ 129.06K $ 129.06K Общо предлагане: $ 965.38M $ 965.38M $ 965.38M Циркулиращо предлагане: $ 965.38M $ 965.38M $ 965.38M FDV (оценка при пълна реализация): $ 129.06K $ 129.06K $ 129.06K Рекорд за всички времена: $ 0.02425673 $ 0.02425673 $ 0.02425673 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00013364 $ 0.00013364 $ 0.00013364 Научете повече за цената на ANDY70B (ANDY70B)

Токеномика на ANDY70B (ANDY70B): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ANDY70B (ANDY70B) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ANDY70B токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ANDY70B токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ANDY70B, разгледайте цената в реално време на токените ANDY70B!

Прогноза за цената за ANDY70B Искате ли да знаете какъв път може да поеме ANDY70B? Нашата страница за прогноза за цената ANDY70B съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ANDY70B сега!

