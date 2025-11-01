Информация за цената за Anduril PreStocks (ANDURIL) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 75.91 $ 75.91 $ 75.91 24-часов нисък $ 80.19 $ 80.19 $ 80.19 24-часов висок 24-часов нисък $ 75.91$ 75.91 $ 75.91 24-часов висок $ 80.19$ 80.19 $ 80.19 Рекорд за всички времена $ 83.74$ 83.74 $ 83.74 Най-ниска цена $ 50.57$ 50.57 $ 50.57 Промяна на цената (1ч) +0.10% Промяна на цената (1д) +2.07% Промяна на цената (7д) +34.16% Промяна на цената (7д) +34.16%

Цената в реално време за Anduril PreStocks (ANDURIL) е$78.28. През последните 24 часа ANDURIL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 75.91 до най-висока стойност $ 80.19, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ANDURIL е $ 83.74, а най-ниската цена за всички времена е $ 50.57.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ANDURIL има промяна от +0.10% за последния час, +2.07% за 24 часа и +34.16% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Anduril PreStocks (ANDURIL)

Пазарна капитализация $ 896.39K$ 896.39K $ 896.39K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 896.39K$ 896.39K $ 896.39K Циркулиращо предлагане 11.45K 11.45K 11.45K Общо предлагане 11,449.887425796 11,449.887425796 11,449.887425796

Текущата пазарна капитализация на Anduril PreStocks е $ 896.39K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ANDURIL е 11.45K, като общото предлагане е 11449.887425796. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 896.39K.