Информация за цената за Andromeda (ANDR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 24-часов нисък $ 0.00118034 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 1.85 Най-ниска цена $ 0 Промяна на цената (1ч) -6.67% Промяна на цената (1д) -1.96% Промяна на цената (7д) -13.19%

Цената в реално време за Andromeda (ANDR) е$0.00102238. През последните 24 часа ANDR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0.00118034, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ANDR е $ 1.85, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ANDR има промяна от -6.67% за последния час, -1.96% за 24 часа и -13.19% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Andromeda (ANDR)

Пазарна капитализация $ 235.09K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.02M Циркулиращо предлагане 229.94M Общо предлагане 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Andromeda е $ 235.09K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ANDR е 229.94M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.02M.