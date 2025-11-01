Информация за цената за ANALOS (LOS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00060878 24-часов нисък $ 0.00085282 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.00332789 Най-ниска цена $ 0.00034795 Промяна на цената (1ч) +17.19% Промяна на цената (1д) +24.25% Промяна на цената (7д) -61.25%

Цената в реално време за ANALOS (LOS) е$0.00083047. През последните 24 часа LOS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00060878 до най-висока стойност $ 0.00085282, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на LOS е $ 0.00332789, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00034795.

Що се отнася до краткосрочното представяне, LOS има промяна от +17.19% за последния час, +24.25% за 24 часа и -61.25% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за ANALOS (LOS)

Пазарна капитализация $ 804.29K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 804.29K Циркулиращо предлагане 996.53M Общо предлагане 996,533,204.4883215

Текущата пазарна капитализация на ANALOS е $ 804.29K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на LOS е 996.53M, като общото предлагане е 996533204.4883215. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 804.29K.