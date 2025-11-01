Информация за цената за amuricah (AMURICAH) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00001106 $ 0.00001144 24-часов нисък $ 0.00001106 24-часов висок $ 0.00001144 Рекорд за всички времена $ 0.0006343 Най-ниска цена $ 0.00001052 Промяна на цената (1ч) -0.50% Промяна на цената (1д) +1.41% Промяна на цената (7д) -0.62%

Цената в реално време за amuricah (AMURICAH) е$0.00001131. През последните 24 часа AMURICAH се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001106 до най-висока стойност $ 0.00001144, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на AMURICAH е $ 0.0006343, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001052.

Що се отнася до краткосрочното представяне, AMURICAH има промяна от -0.50% за последния час, +1.41% за 24 часа и -0.62% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за amuricah (AMURICAH)

Пазарна капитализация $ 11.31K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 11.31K Циркулиращо предлагане 999.60M Общо предлагане 999,598,161.884132

Текущата пазарна капитализация на amuricah е $ 11.31K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на AMURICAH е 999.60M, като общото предлагане е 999598161.884132. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 11.31K.