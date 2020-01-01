Токеномика на Amulet Protocol (AMU) Открийте ключова информация за Amulet Protocol (AMU), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Amulet Protocol (AMU) Amulet Protocol ("Amulet") is a decentralized risk protection protocol ("RPP") built for Rust-based ecosystems, supporting both Solana blockchain and EVM networks (Ethereum, Optimism, and Polygon zk-EVM). Amulet has designed an innovative and open risk protection model which not only effectively addresses the common challenges of existing decentralized RPPs, but also the whole decentralized risk protection sector. Официален уебсайт: https://amulet.org/ Бяла книга: https://docs.amulet.org/amulet-v2/resources/amulet-v2-litepaper Купете AMU сега!

Токеномика и анализ на цената за Amulet Protocol (AMU) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Amulet Protocol (AMU), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 139.52K $ 139.52K $ 139.52K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 553.81M $ 553.81M $ 553.81M FDV (оценка при пълна реализация): $ 251.94K $ 251.94K $ 251.94K Рекорд за всички времена: $ 0.078485 $ 0.078485 $ 0.078485 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00025186 $ 0.00025186 $ 0.00025186 Научете повече за цената на Amulet Protocol (AMU)

Токеномика на Amulet Protocol (AMU): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Amulet Protocol (AMU) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AMU токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AMU токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AMU, разгледайте цената в реално време на токените AMU!

Прогноза за цената за AMU Искате ли да знаете какъв път може да поеме AMU? Нашата страница за прогноза за цената AMU съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AMU сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!