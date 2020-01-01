Токеномика на AMPLY (AMPLY) Открийте ключова информация за AMPLY (AMPLY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за AMPLY (AMPLY) Amply Finance operates as a decentralized lending platform where users can lend and borrow cryptocurrencies. Users can supply assets and contribute their cryptocurrencies to our lending pools. In return, users receive interest paid by borrowers. Secondly, users can also borrow assets. If user has deposited crypto as collateral, they will be able to borrow other cryptocurrencies. The amount one can borrow depends on the risk level of the chosen collateral and the maximum loan-to-value (LTV) ratio. Once you wish to close your position, one can repay their borrowed cryptocurrencies along with any accrued interest to close out the loan position. Lastly, if there no more outstanding loans, one can withdraw their deposited crypto assets from the lending pools at any time. Официален уебсайт: https://amply.finance/ Бяла книга: https://docs.amply.finance/ Купете AMPLY сега!

Токеномика и анализ на цената за AMPLY (AMPLY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за AMPLY (AMPLY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 18.08K $ 18.08K $ 18.08K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 15.52M $ 15.52M $ 15.52M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.17M $ 1.17M $ 1.17M Рекорд за всички времена: $ 0.116769 $ 0.116769 $ 0.116769 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00116977 $ 0.00116977 $ 0.00116977 Научете повече за цената на AMPLY (AMPLY)

Токеномика на AMPLY (AMPLY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на AMPLY (AMPLY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AMPLY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AMPLY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AMPLY, разгледайте цената в реално време на токените AMPLY!

