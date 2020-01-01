Токеномика на Amocucinare (AMORE) Открийте ключова информация за Amocucinare (AMORE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Amocucinare (AMORE) $AMORE is a token bringing together meat lovers, chefs, and grill enthusiasts around an interactive, fully customizable AI character, "Mr. Duck." This character is a virtual chef with a sharp sense of humor and masculine charm. Not only does he create recipes, but he also serves as the "face" of a platform for culinary learning, inspiration, and experimentation. Mr. Duck is a digital personality, always ready to discuss new meat trends, demonstrate recipes, and add a touch of sarcasm to culinary discussions. The mission of $AMORE is to create the world’s first community where people from different countries can virtually gather around the grill, participate in cooking, compete, and influence the development of a virtual chef, creating a global movement for delicious food. Официален уебсайт: https://www.youtube.com/@amocucinare Купете AMORE сега!

Токеномика и анализ на цената за Amocucinare (AMORE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Amocucinare (AMORE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.36M $ 1.36M $ 1.36M Общо предлагане: $ 991.67M $ 991.67M $ 991.67M Циркулиращо предлагане: $ 907.05M $ 907.05M $ 907.05M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.49M $ 1.49M $ 1.49M Рекорд за всички времена: $ 0.01469843 $ 0.01469843 $ 0.01469843 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00124895 $ 0.00124895 $ 0.00124895 Текуща цена: $ 0.00149848 $ 0.00149848 $ 0.00149848 Научете повече за цената на Amocucinare (AMORE)

Токеномика на Amocucinare (AMORE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Amocucinare (AMORE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AMORE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AMORE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AMORE, разгледайте цената в реално време на токените AMORE!

Прогноза за цената за AMORE Искате ли да знаете какъв път може да поеме AMORE? Нашата страница за прогноза за цената AMORE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AMORE сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!