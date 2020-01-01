Токеномика на AMO Coin (AMO) Открийте ключова информация за AMO Coin (AMO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за AMO Coin (AMO) AMO is a blockchain infrastructure for the efficient exchange and sharing of all CAR DATA powering the next generation of automobiles. For car users, manufacturers, and relevant service providers, this means that data will no longer be under the centralized control of specific companies, but rather become public assets that allow for valuable services to be made available. Официален уебсайт: https://amo.foundation/ Бяла книга: https://amo.foundation/downloads/

Токеномика и анализ на цената за AMO Coin (AMO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за AMO Coin (AMO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 19.21M $ 19.21M $ 19.21M Общо предлагане: $ 21.20B $ 21.20B $ 21.20B Циркулиращо предлагане: $ 21.20B $ 21.20B $ 21.20B FDV (оценка при пълна реализация): $ 19.21M $ 19.21M $ 19.21M Рекорд за всички времена: $ 0.01594326 $ 0.01594326 $ 0.01594326 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00090217 $ 0.00090217 $ 0.00090217 Научете повече за цената на AMO Coin (AMO)

Токеномика на AMO Coin (AMO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на AMO Coin (AMO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AMO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AMO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AMO, разгледайте цената в реално време на токените AMO!

Прогноза за цената за AMO Искате ли да знаете какъв път може да поеме AMO? Нашата страница за прогноза за цената AMO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

