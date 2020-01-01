Токеномика на Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) Открийте ключова информация за Amnis Staked Aptos Coin (STAPT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) stAPT is a vault designed to accrue the staking yield of the Amnis APT validators. At any time, amAPT can be exchanged for stAPT by depositing it into the stAPT vault, which allows users to earn staking yield on their amAPT. Over time, as validators accrue staking yield, an equivalent amount of amAPT is minted and added to the vault, allowing users to redeem their stAPT for a greater amount of amAPT than they deposited. The exhange rate of amAPT per stAPT increases over time as staking rewards are added to the vault. By holding stATP, you hold a % claim on an increasing amount of the vault's amAPT, splitting staking rewards up among stAPT holders proportional to their share of the total stAPT. This is similar to other autocompounding tokens like Aave's aUSDC and Compound's cUSDC. Официален уебсайт: https://amnis.finance/ Бяла книга: https://docs.amnis.finance/ Купете STAPT сега!

Токеномика и анализ на цената за Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Amnis Staked Aptos Coin (STAPT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 10.87M $ 10.87M $ 10.87M Общо предлагане: $ 2.02M $ 2.02M $ 2.02M Циркулиращо предлагане: $ 2.02M $ 2.02M $ 2.02M FDV (оценка при пълна реализация): $ 10.87M $ 10.87M $ 10.87M Рекорд за всички времена: $ 19.62 $ 19.62 $ 19.62 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.103468 $ 0.103468 $ 0.103468 Текуща цена: $ 5.39 $ 5.39 $ 5.39 Научете повече за цената на Amnis Staked Aptos Coin (STAPT)

Токеномика на Amnis Staked Aptos Coin (STAPT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой STAPT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой STAPT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на STAPT, разгледайте цената в реално време на токените STAPT!

Прогноза за цената за STAPT Искате ли да знаете какъв път може да поеме STAPT? Нашата страница за прогноза за цената STAPT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените STAPT сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!