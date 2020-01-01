Токеномика на Amnis Aptos (AMAPT) Открийте ключова информация за Amnis Aptos (AMAPT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Amnis Aptos (AMAPT) Amnis Finance - a Pioneering Liquidity Staking on Aptos. As a foundational component of the Aptos ecosystem, Amnis Finance introduces a secure, user-friendly and innovative liquid staking protocol that empowers users to effortlessly maximize returns on their APT tokens while unlocking their liquidity. amAPT acts as a stablecoin loosely pegged to APT, so that 1 amAPT always represents 1 APT and the amount of amAPT in circulation matches the amount of APT in the Amnis Finance. When APT is sent to the Amnis Finance, an equivalent amount of amATP is minted. Официален уебсайт: https://amnis.finance/ Бяла книга: https://docs.amnis.finance/ Купете AMAPT сега!

Токеномика и анализ на цената за Amnis Aptos (AMAPT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Amnis Aptos (AMAPT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 116.45M $ 116.45M $ 116.45M Общо предлагане: $ 25.21M $ 25.21M $ 25.21M Циркулиращо предлагане: $ 25.20M $ 25.20M $ 25.20M FDV (оценка при пълна реализация): $ 116.48M $ 116.48M $ 116.48M Рекорд за всички времена: $ 18.83 $ 18.83 $ 18.83 Най-ниска стойност за целия период: $ 3.76 $ 3.76 $ 3.76 Текуща цена: $ 4.62 $ 4.62 $ 4.62 Научете повече за цената на Amnis Aptos (AMAPT)

Токеномика на Amnis Aptos (AMAPT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Amnis Aptos (AMAPT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AMAPT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AMAPT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AMAPT, разгледайте цената в реално време на токените AMAPT!

