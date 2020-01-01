Токеномика на Amino AI (AMAI) Открийте ключова информация за Amino AI (AMAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Amino AI (AMAI) Amino AI provides an interactive 3D tool for visualizing, analyzing, and understanding protein structures. Designed for students, researchers, and professionals, it simplifies complex molecular exploration by integrating AI-driven insights and predictive modeling. The platform allows users to manipulate and study proteins in real time, offering a dynamic and accessible alternative to traditional static models. As a web-based solution, it eliminates the need for specialized software, making protein research more efficient and widely available. Our goal is to bridge the gap between AI and molecular science, fostering deeper insights and accelerating discoveries in biotechnology and medicine. Официален уебсайт: https://aminoai.org/ Бяла книга: https://aminoai.org/whitepaper Купете AMAI сега!

Токеномика и анализ на цената за Amino AI (AMAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Amino AI (AMAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 5.79K $ 5.79K $ 5.79K Общо предлагане: $ 996.09M $ 996.09M $ 996.09M Циркулиращо предлагане: $ 996.09M $ 996.09M $ 996.09M FDV (оценка при пълна реализация): $ 5.79K $ 5.79K $ 5.79K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Amino AI (AMAI)

Токеномика на Amino AI (AMAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Amino AI (AMAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AMAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AMAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AMAI, разгледайте цената в реално време на токените AMAI!

