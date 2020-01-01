Токеномика на Amiko (AMIKO) Открийте ключова информация за Amiko (AMIKO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Amiko (AMIKO) Amiko is the orchestration layer in your AI Agent tech stack, bringing AI Agents to the world of physical devices. Amiko allows for hosting, coordinating, and growing an AI swarm ecosystem with MPC functionality. Running entirely on user-owned devices, Amiko supports personal, persistent AI agents. The Amiko Kick flagship hardware features Eliza, an emotionally aware lead agent who manages daily life while helping to train your digital twin — an evolving AI avatar shaped by the user’s interactions. The system includes long-term memory, on-device language models, and modular agent support, all operating without cloud dependence. With optional $AMIKO token participation, users can contribute compute or behavioral models to the broader network, while keeping core functions fully local and under their control. Официален уебсайт: https://heyamiko.com/ Бяла книга: https://www.heyamiko.com/_files/ugd/14a420_ff9beff900db40ce8f7c9c62f45ee5c4.pdf Купете AMIKO сега!

Токеномика и анализ на цената за Amiko (AMIKO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Amiko (AMIKO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 864.44K $ 864.44K $ 864.44K Общо предлагане: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Циркулиращо предлагане: $ 757.97M $ 757.97M $ 757.97M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M Рекорд за всички времена: $ 0.00812094 $ 0.00812094 $ 0.00812094 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00105556 $ 0.00105556 $ 0.00105556 Текуща цена: $ 0.00114057 $ 0.00114057 $ 0.00114057 Научете повече за цената на Amiko (AMIKO)

Токеномика на Amiko (AMIKO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Amiko (AMIKO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AMIKO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AMIKO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AMIKO, разгледайте цената в реално време на токените AMIKO!

Прогноза за цената за AMIKO Искате ли да знаете какъв път може да поеме AMIKO? Нашата страница за прогноза за цената AMIKO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AMIKO сега!

