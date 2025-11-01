Информация за цената за America Party (AP) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00074893 - $ 0.00083714
24-часов нисък: $ 0.00074893
24-часов висок: $ 0.00083714
Рекорд за всички времена: $ 0.04097033
Най-ниска цена: $ 0.00074893
Промяна на цената (1ч): +2.44%
Промяна на цената (1д): -6.35%
Промяна на цената (7д): -25.09%

Цената в реално време за America Party (AP) е$0.00077017. През последните 24 часа AP се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00074893 до най-висока стойност $ 0.00083714, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на AP е $ 0.04097033, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00074893.

Що се отнася до краткосрочното представяне, AP има промяна от +2.44% за последния час, -6.35% за 24 часа и -25.09% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за America Party (AP)

Пазарна капитализация: $ 770.17K
Обем (24 часа): --
Напълно разредена пазарна капитализация: $ 770.17K
Циркулиращо предлагане: 1.00B
Общо предлагане: 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на America Party е $ 770.17K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на AP е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 770.17K.