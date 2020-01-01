Токеномика на America Pac (PAC) Открийте ключова информация за America Pac (PAC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за America Pac (PAC) America Pac is a meme token launched on Ethereum inspired by the Political SuperPac created and supported by Elon Musk. The America Pac foundation was created by tech billionaires to help get Donald J. Trump elected as the 2024 President. Now, the MAGA community has taken over $PAC to help drive the America Pac movement in the upcoming 2024 election. Elon has shown strong support of America Pac on X and we expect that to amplify in the coming days/weeks ahead of the election. Официален уебсайт: https://www.americapac.io/ Купете PAC сега!

Токеномика и анализ на цената за America Pac (PAC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за America Pac (PAC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 160.28K $ 160.28K $ 160.28K Общо предлагане: $ 425.87M $ 425.87M $ 425.87M Циркулиращо предлагане: $ 425.87M $ 425.87M $ 425.87M FDV (оценка при пълна реализация): $ 160.28K $ 160.28K $ 160.28K Рекорд за всички времена: $ 0.03728808 $ 0.03728808 $ 0.03728808 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00037635 $ 0.00037635 $ 0.00037635 Научете повече за цената на America Pac (PAC)

Токеномика на America Pac (PAC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на America Pac (PAC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PAC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PAC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PAC, разгледайте цената в реално време на токените PAC!

Прогноза за цената за PAC Искате ли да знаете какъв път може да поеме PAC? Нашата страница за прогноза за цената PAC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PAC сега!

