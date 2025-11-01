Информация за цената за Amber xStock (AMBRX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 3.44 $ 3.44 $ 3.44 24-часов нисък $ 3.62 $ 3.62 $ 3.62 24-часов висок 24-часов нисък $ 3.44$ 3.44 $ 3.44 24-часов висок $ 3.62$ 3.62 $ 3.62 Рекорд за всички времена $ 10.38$ 10.38 $ 10.38 Най-ниска цена $ 2.86$ 2.86 $ 2.86 Промяна на цената (1ч) -0.01% Промяна на цената (1д) -0.00% Промяна на цената (7д) -0.58% Промяна на цената (7д) -0.58%

Цената в реално време за Amber xStock (AMBRX) е$3.49. През последните 24 часа AMBRX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 3.44 до най-висока стойност $ 3.62, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на AMBRX е $ 10.38, а най-ниската цена за всички времена е $ 2.86.

Що се отнася до краткосрочното представяне, AMBRX има промяна от -0.01% за последния час, -0.00% за 24 часа и -0.58% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна капитализация $ 337.49K$ 337.49K $ 337.49K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 726.76K$ 726.76K $ 726.76K Циркулиращо предлагане 96.82K 96.82K 96.82K Общо предлагане 208,495.46382988 208,495.46382988 208,495.46382988

Текущата пазарна капитализация на Amber xStock е $ 337.49K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на AMBRX е 96.82K, като общото предлагане е 208495.46382988. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 726.76K.