Информация за цената за Alvey Chain (WALV) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.18533$ 0.18533 $ 0.18533 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.10% Промяна на цената (1д) -11.54% Промяна на цената (7д) +8.09% Промяна на цената (7д) +8.09%

Цената в реално време за Alvey Chain (WALV) е--. През последните 24 часа WALV се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WALV е $ 0.18533, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WALV има промяна от +0.10% за последния час, -11.54% за 24 часа и +8.09% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Alvey Chain (WALV)

Пазарна капитализация $ 11.09K$ 11.09K $ 11.09K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 14.47K$ 14.47K $ 14.47K Циркулиращо предлагане 116.77M 116.77M 116.77M Общо предлагане 152,312,732.0 152,312,732.0 152,312,732.0

Текущата пазарна капитализация на Alvey Chain е $ 11.09K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WALV е 116.77M, като общото предлагане е 152312732.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 14.47K.