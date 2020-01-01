Токеномика на ALVA (AA) Открийте ключова информация за ALVA (AA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ALVA (AA) What is the project about? DeFi Staking GameFi What makes your project unique? Alva Supply is Very Limited only 19K AA History of your project. Alva project is a project that aims to build an innovative and sustainable decentralized ecosystem in the blockchain world. Through the use of blockchain technology and the Binance Smart Chain platform, Alva Project aims to develop DeFi Staking and GameFi applications that will provide benefits to token holders and other users. What’s next for your project? Alva GameFi “Play to Earn” promotes game incubation and distribution, builds the Alva entertainment metaverse with a variety of games, and creates a new blockchain game financial system, making games not only interesting and enjoyable but also profitable! What can your token be used for? Staking DeFi Games Официален уебсайт: https://alvacoin.com/ Бяла книга: https://alvacoin.com/whitepaper.pdf Купете AA сега!

Токеномика и анализ на цената за ALVA (AA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ALVA (AA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 23.81K $ 23.81K $ 23.81K Общо предлагане: $ 19.00K $ 19.00K $ 19.00K Циркулиращо предлагане: $ 11.04K $ 11.04K $ 11.04K FDV (оценка при пълна реализация): $ 40.98K $ 40.98K $ 40.98K Рекорд за всички времена: $ 11,895.36 $ 11,895.36 $ 11,895.36 Най-ниска стойност за целия период: $ 1.8 $ 1.8 $ 1.8 Текуща цена: $ 2.16 $ 2.16 $ 2.16 Научете повече за цената на ALVA (AA)

Токеномика на ALVA (AA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ALVA (AA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AA, разгледайте цената в реално време на токените AA!

Прогноза за цената за AA Искате ли да знаете какъв път може да поеме AA? Нашата страница за прогноза за цената AA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AA сега!

