Информация за цената за Altered State Machine (ASTO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00413051 $ 0.00413051 $ 0.00413051 24-часов нисък $ 0.0043155 $ 0.0043155 $ 0.0043155 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00413051$ 0.00413051 $ 0.00413051 24-часов висок $ 0.0043155$ 0.0043155 $ 0.0043155 Рекорд за всички времена $ 0.890471$ 0.890471 $ 0.890471 Най-ниска цена $ 0.00413051$ 0.00413051 $ 0.00413051 Промяна на цената (1ч) -0.15% Промяна на цената (1д) -3.45% Промяна на цената (7д) -6.83% Промяна на цената (7д) -6.83%

Цената в реално време за Altered State Machine (ASTO) е$0.00415523. През последните 24 часа ASTO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00413051 до най-висока стойност $ 0.0043155, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ASTO е $ 0.890471, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00413051.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ASTO има промяна от -0.15% за последния час, -3.45% за 24 часа и -6.83% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Altered State Machine (ASTO)

Пазарна капитализация $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 7.70M$ 7.70M $ 7.70M Циркулиращо предлагане 289.48M 289.48M 289.48M Общо предлагане 1,852,288,699.0 1,852,288,699.0 1,852,288,699.0

Текущата пазарна капитализация на Altered State Machine е $ 1.20M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ASTO е 289.48M, като общото предлагане е 1852288699.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 7.70M.