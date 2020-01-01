Токеномика на Altcoinist Token (ALTT) Открийте ключова информация за Altcoinist Token (ALTT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Altcoinist Token (ALTT) Altcoinist is an Interoperable, Web3 Monetization Gateway offering a new way for Creators to monetize and grow the next era of private communities with onchain subscriptions and built-in revenue sharing. Creators can earn ETH with onchain subscriptions and grow their private communities with built-in revenue-sharing, all while staying on the platforms they love. Additionally, Creators can grow and retain members with their own staking pool, APY and TVL, making it easier than ever to build and maintain a thriving community. Followers of the Creators can join their Private Communities gated by Altcoinist, get closer access to them and choose to stake on the Creators' community staking pool to earn yield. Официален уебсайт: https://www.altcoinist.com/ Бяла книга: https://docs.altcoinist.com/ Купете ALTT сега!

Токеномика и анализ на цената за Altcoinist Token (ALTT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Altcoinist Token (ALTT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 18.50M $ 18.50M $ 18.50M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 245.00M $ 245.00M $ 245.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 75.51M $ 75.51M $ 75.51M Рекорд за всички времена: $ 0.08063 $ 0.08063 $ 0.08063 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00368481 $ 0.00368481 $ 0.00368481 Текуща цена: $ 0.075486 $ 0.075486 $ 0.075486 Научете повече за цената на Altcoinist Token (ALTT)

Токеномика на Altcoinist Token (ALTT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Altcoinist Token (ALTT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ALTT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ALTT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ALTT, разгледайте цената в реално време на токените ALTT!

Прогноза за цената за ALTT Искате ли да знаете какъв път може да поеме ALTT? Нашата страница за прогноза за цената ALTT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ALTT сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!