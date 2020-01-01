Токеномика на Altariste by Virtuals (ASTA) Открийте ключова информация за Altariste by Virtuals (ASTA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Altariste by Virtuals (ASTA) Altariste ($ASTA) bridges the gap between AI technology and Web3 gaming, offering players a unique interactive experience both inside and beyond gameplay. As an AI-powered digital companion, Altariste serves multiple purposes within the Apeiron ecosystem, including: Engagement: Acting as a guide for players, Altariste assists in navigating complex game mechanics such as NFT-based ownership, marketplace trading, and gameplay strategies. Entertainment: Beyond her role in gaming, Altariste enriches the player experience by hosting events, sharing lore, and fostering community interactions through her AI-driven personality. Utility: The $ASTA token integrates with the Apeiron ecosystem to unlock features, provide rewards, and facilitate interactions with Altariste and the broader decentralized economy. By combining blockchain innovation with AI-driven interactivity, Altariste enhances accessibility, engagement, and entertainment within the Web3 gaming space. Официален уебсайт: https://app.virtuals.io/virtuals/14773 Бяла книга: https://astariste.gitbook.io/altariste Купете ASTA сега!

Токеномика и анализ на цената за Altariste by Virtuals (ASTA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Altariste by Virtuals (ASTA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 6.86K $ 6.86K $ 6.86K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 371.60M $ 371.60M $ 371.60M FDV (оценка при пълна реализация): $ 18.45K $ 18.45K $ 18.45K Рекорд за всички времена: $ 0.0003882 $ 0.0003882 $ 0.0003882 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00000717 $ 0.00000717 $ 0.00000717 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Altariste by Virtuals (ASTA)

Токеномика на Altariste by Virtuals (ASTA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Altariste by Virtuals (ASTA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ASTA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ASTA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ASTA, разгледайте цената в реално време на токените ASTA!

