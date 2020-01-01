Токеномика на AlphaScan AI (ASCN)
Информация за AlphaScan AI (ASCN)
What is the project about? AlphaScan is a sentiment (and soon on-chain) analytics platform coupled with a Telegram-based trading bot. It enables users to analyze tokens and projects based on social sentiment (Twitter, Telegram), and then automate trading strategies based on those analytics
What makes your project unique? We provide a unique and novel way of analyzing sentiment data for new tokens that no other tool provides. We use several internal algorithms to prioritize accounts & signals on Twitter for that. We are also the only sentiment analytics tool that is providing integrated trading with the analytics tool
History of your project. The project started in early 2023 and within 4 months got to over 20k followers on Twitter and over 25k users in the private beta. We also recently concluded our private and public sale, raising a total of $2.1M
What’s next for your project? Integrate existing trading solutions and bots, build out our own trading bot solution, and improve analytics features.
What can your token be used for? The token is a utility token that will give users access to premium data and certain features, and discounts on the trading bot. In the near future, the token will also be used as a governance token for the decentralized platform.
Токеномика и анализ на цената за AlphaScan AI (ASCN)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за AlphaScan AI (ASCN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на AlphaScan AI (ASCN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на AlphaScan AI (ASCN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой ASCN токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой ASCN токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на ASCN, разгледайте цената в реално време на токените ASCN!
Прогноза за цената за ASCN
Искате ли да знаете какъв път може да поеме ASCN? Нашата страница за прогноза за цената ASCN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
