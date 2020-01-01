Токеномика на Alpha Quark (AQT) Открийте ключова информация за Alpha Quark (AQT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Alpha Quark (AQT) Alpha Quark is a marketplace where users can buy or sell tokenized intellectual property assets. Even though intellectual property is one of the most valuable assets, only limited players could have had access to it. Alpha Quark will enable people to have access to intellectual property. Официален уебсайт: https://alphaquark.io/ Купете AQT сега!

Токеномика и анализ на цената за Alpha Quark (AQT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Alpha Quark (AQT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 29.51M $ 29.51M $ 29.51M Общо предлагане: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M Циркулиращо предлагане: $ 26.81M $ 26.81M $ 26.81M FDV (оценка при пълна реализация): $ 33.03M $ 33.03M $ 33.03M Рекорд за всички времена: $ 15.37 $ 15.37 $ 15.37 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.617773 $ 0.617773 $ 0.617773 Текуща цена: $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 Научете повече за цената на Alpha Quark (AQT)

Токеномика на Alpha Quark (AQT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Alpha Quark (AQT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AQT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AQT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AQT, разгледайте цената в реално време на токените AQT!

Прогноза за цената за AQT Искате ли да знаете какъв път може да поеме AQT? Нашата страница за прогноза за цената AQT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AQT сега!

